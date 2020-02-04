حملات مباحث التموين تداهم مصانع الموت في الإسكندرية

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تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن محافظة الإسكندرية حملات تموينية من أجل ضبط جرائم الغش التجاري والغذائي استمراراً للجهود الأمنية لمراقبة الأسواق المحلية والمحافظة على ضبط استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين ومكافحة جرائم الغش التجاري.

وتهدف تلك الحملات أيضاً إلى التحقق من توافر كافة مقومات السلامة والصلاحية الخاصة بالسلع الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مسئول بمصنع لتعبئة السكر قائم في منطقة محرم بك، يتم إدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة، كما يتم تعبئة السكر داخل عبوات ناقصة الوزن مدون عليها، وسجلت إجمالي وزن المضبوطات ما يقرب من 1.5 طن منتج نهائي ومستلزمات إنتاج.

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كما تم ضبط مصنع غير مرخص لصناعة المنظفات فى منطقة الدخيلة، ويقوم هذا المصنع باستخدام مستلزمات إنتاج تعد مجهولة المصدر، وقد تم ضبط 1.5 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر أجنبية الصنع، كما تم ضبط 3600 عبوة صابون منتج نهائي غير مطابق للمواصفات.

كما أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 1.2 طن مستلزمات طبية مجهولة المصدر، و75 ألف و600 قطعة لتصنيع الأسنان بدون ترخيص قد تم ضبطهم داخل مصنع مخالف يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية، وهذا المصنع المخالف قامئ في منطقة برج العرب.

كما تم ضبط 13 طن زيوت سيارات قد سبق إنتاجها في منطقة العامرية، وتم ضبط مدير مصنع منتجات ألبان مخالف في منطقة الرمل، بوزن مضبوطات 3 طن جبن منتهي الصلاحية، و حوالي 2.400 طن جبن متغير الخواص، كما ضبط 2.500 طن ملح سياحات مستلزمات الإنتاج غير صالحة للاستهلاك.

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