خطوات تسجيل رقم المحمول عبر دعم مصر لتحديث بطاقات التموين

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن رغبتها في سرعة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لأصحاب بطاقات الدعم التمويني عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر، في إطار إجراءات وزارة التموين في العمل على تحديث بيانات بطاقات أصحاب التموين.

يعد هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية من مستحقي الدعم السلعي تسجيل أرقام هواتفهم المحمولة عبر موقع دعم مصر، وكانت المرة الأولى خلال عام 2018.

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خطوات تسجيل الهاتف المحمول عبر موقع دعم مصر

تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر. الضغط على كلمة سجل موبايلك. إدخال رقم بطاقة التموين التابعة للشخص. إدخال رقم بطاقة الرقم القومي. اختيار المحافظة. ثم الضغط على كلمة عرض. بعدها يتم كتابة رقم المحمولة الخاص بصاحب بطاقة التموين أو كتابة رقم أحد المستفيدين من بطاقة الدعم السلعي، وأن يكون الخط مسجلاً ببيانات الشخص.

وقد أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تسجيل رقم الهاتف المحمول يأتي في إطار حرص الوزارة على استكمال كافة قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومة التموين.

يأتي استكمال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التموين ضمن علمية إيصال الدعم السلعي لمستحقيه، بعد أن تم استبعاد غير المستحقين للحصول على الدعم السلعي الذي بلغ عددهم ما يقرب من 500 ألف مواطن مصري مقيدين ببطاقات التموين.

وقد أعلن مستشار وزير التموين لنظم المعلومات الدكتور عمر مدكور، أن المواطنين التي قد تم حذفهم تبعاً لمحددات الحذف خلال المراحل الثلاثة السابقة، فقد تم صرف مقرراتهم من السلع التموينية، مع استمرار حصولهم على دعم الخبز.

ويبلغ عدد المستفيدين من الحصول على الدعم السلعي بالموازنة المالية للدول خلال عام 2019/ 2020 ما يقرب من 89 مليار جنيهاً مصرياً من أجل دعم السلع التموينية، وما يقرب من 38 مليار جنيهاً للتموين، وما يقرب من 51 مليار جنيهاً لدعم الخبز، من أجل العمل على توفير احتياجات ما يقرب من 71 مليون مواطن مصري يستفيدون من دعم الخبز وحوالي 64 مليون و400 ألف مواطن يستفيدون من قررات التموين من إجمالي 71 مليون مواطن.

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