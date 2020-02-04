تفاصيل عملية النصب الكبرى على راغبي شراء السيارات بمطار القاهرة

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تمت عملية نصب كبرى قام بها 5 أشخاص للاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين في شراء سيارات لوط في جلسات المزاد العلني الذي تم الإعلان عنه من قبل جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي، وقد اعترف التشكيل العصابي بتفاصيل الواقعة كاملة أمام نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية.

أعترف التشكيل العصابي بأنهم قد قاموا بتقسيم أنفسهم على فريق، فريق قام بتزوير المحررات الرسمية، وتزوير الأختام الحكومة المنسوبة إلى العديد من الجهات الحكومية، والفريق الثاني ادعوا أنهم موظفين عمومين وقاموا باستخدام الأوراق المزورة في ممارسة عملهم الإجرامي واستولوا بموجب تلك الأوراق على أموال المواطنين الراغبين في شراء لوط من مزاد جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي العلني.

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وأوضح المتهمين الخمسة أنهم قد ادعوا أنهم موظفين عموميين من أجل إيهام المواطنين بإنهم موظفين ذو نفوذ يستطيعون أن يرسو المزاد العلني عليهم، ونجحوا بالفعل واستولوا على قيمة 3 مليون جنيهاً مصرياً، وقد قاموا بتقسيم حصيلة الجريمة عليهم.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً مقدماً من قبل 3 أشخاص يقيمون في محافظة الجيزة، أفادوا في البلاغ على تعرضهم لعملية نصب واحتيال، وتم الاستيلاء على قيمة مالية منهم تقرب من 3 مليون جنيهاً مصرياً من قبل تشكيل عصابي قد انتحل صفة موظفين عموميين بأحد الجهات الرسمية.

بعد تكثيف التحريات الأمنية تم التأكد من صحة معلومات البيانات، وقد تم تقنين الإجراءات الأمنية وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على 15 إفراج جمركي يفيد الموافقة على إنهاء كافة إجراءات الإفراج الجمركي للوط سيارات حديثة، كما عثر على 3 إيصالات إستلام منسوب إلى أحد الجهات الرسمية.

كما تم العثور على مستند يفيد بدفع الأشخاص الضحايا مبالغ مالية سجلت 4 مليون جنيهاً لصالح خزينة الجهة المصدرة للايصال ومنسوبة إلى أحد الجهات الحكومية، ويفيد بتوري مبلغ مليون و200 ألف جنيهاً إلى أحد المتهمين نظير عملية إسناد مباشر ليتم من خلالها بيع 10 سيارات في المزاد العلني، كما عثر أيضاً على تكليف إداري مزور منسوب لأحد الجهات الحكومية، خاص بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن مركبات محجوزة في جمارك نويبع.

كما عثر على كمية كبيرة من الصورة الضوئية لمستندات مزورة منسوب لجهات حكومية، كما عثر على 7 هواتف محمولة يقوم المتهمين باستخدامها لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم إلقاء القبض على منتحل صفة مسؤول حكومي قد قام بالنصب على المواطنين في محافظة الجيزة، وتبين العثور على محادثات نصية عبر تطبيق واتس آب على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، والتي تؤكد على عملية النصب والاحتيال.

وبعد مواجهة المتهمين الخمسة أقروا بنشاطهم الإجرامي وقد تم الاستدلال على 9 مواطنين أخرين قد تعرضوا لعملية احتيال ونصب واستولوا على أموال مهم بنفس الأسلوب الإجرامي.

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