بالفيديو.. شابين يوثقان لحظة وفاتهما بحادث مروري عبر فيس بوك

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تم تداول مقطع فيديو من مصدر غير معلوم مدى صحته، وقد أظهر مقطع الفيديو واقعة غريبة جداً، حيث تضمن الفيديو تسجيل حادث مروري قد أدى لوفاة شابين بعد انقلاب سيارتهم في أحدى الطرق الغير معلومة أيضاً أثناء تسجيلهما لمقطع الفيديو “لايف” خلال جولتها بالسيارة، وقد تم تداول الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقد أظهر مقطع الفيديو اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وقد أدى هذا إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق، وقد أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة، وشخص آخر بسبب السرعة الزائدة، ويبدو من مقطع الفيديو أن الأمر كان في البداية مزحة، ولكنه أدى إلى فاجعة.

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وقد أظهر مقطع الفيديو أن قائد السيارة يقود بسرعة فائقة، وقد أخذ العديد من “الغرز” من أجل تخطي السيارات التي أمامه، وقد أظهر الحساب الشخصي الذي تم نشر الفيديو عليه لـ صاحب السيارة أن الحساب يتضمن العديد من تجارب هذا الشخص في القيادة، والتي انتهت في نهاية الأمر بفاجعة.

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شباب يسجلون لحظة وفاتهم لايف علي فيس بوك في حادث مروع علي الطريق المحور شباب يسجلون لحظة وفاتهم لايف علي فيس بوك في حادث مروع علي طريق المحور Posted by ‎من الجاني ؟‎ on Monday, February 3, 2020