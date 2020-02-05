تعليق السيسي بعد الإفراج عن الصيادين المصريين في اليمن

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توجيهاتٍ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاد 32 صيادًا مصريًا إلى أرض الوطن، أمس، على متن طائرة خاصة، واستقبلتهم نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مؤكدة حرص الدولة على أبنائها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إنه تابع بكل فخرٍ الجهود المذولة من أجل إنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في اليمن، وعودتهم بأمان إلى أرض الوطن، متقدما بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين.

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وأكد الرئيس السيسي: “أسفرت تلك الجهود على لحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”.