“الكهرباء” تعد مقترحات زيادات شرائح الاستهلاك

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في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء بحلول عام 2021 – 2022، يُعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مقترحات من أجل الزيادة الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء، والتي ستكون الزيادة قبل الأخيرة، وسيعلن عنها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، في مايو المقبل.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة، أن المرفق يضع أسعار شرائح الكهرباء سنويًا ثم يعرضها على الوزارة وبعد دراستها ترسل إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، قبل اعتمادها وإعلانها رسميًا.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إن أسعار شرائح الكهرباء دستورية وثابته على جميع المناطق، مؤكدا وجود خطة من أجل هيكلة أسعار هذه الشرائح تمهيدا لرفع الدعم.

وأضاف حكمزة أن العجز في قطاع الكهرباء انخفض بعد تطبيق الأسعار الجديدة من 33.5 مليار جنيه، إلى 16.5 مليار جنيه.

ونستعرض أسعار شرائح الكهرباء العام المالي 2019 – 2020، للمنازل التي طُبقت بدءًا من يوليو الماضي وحُصِّلت من أغسطس الماضي، وهي:

الشريحة الأولى من صفر إلى خمسين كيلووات “ثلاثة قروش بدلا من اثنين وعشرين قرشًا”.

الشريحة الثانية من واحد وخمسين إلى مائة كيلووات “أربعين قرشًا بدلا من ثلاثين قرشًا”.

الشريحة الثالثة من صفر حتى مائتي كيلووات “خمسين قرشًا بدلا من ستة وثلاثين قرشًا”.

الشريحة الرابعة من مائتي وواحد إلى ثلاثمائة وخمسين كيلووات “اثنان وثمانون قرشًا بدلا من سبعين قرشًا”.

الشريحة الخامسة من ثلاثمائة وواحد وخمسين إلى ستمائة وخمسين كيلووات “مائة قرش بدلا من تسعين قرشًا”.

الشريحة السادسة من ستمائة وواحد وخمسين إلى ألف كيلو وات “مائة وأربعين قرشًا بدلاً من مائة وخمسة وثلاثين قرشًا”.

الشريحة السابعة من يزيد على ألف كيلووات لا يحصلون على دعم “مائة وخمسة وأربعين قرشًا”.