“الداخلية” تطالب أصحاب السيارات بتركيب اللاصق الإلكتروني‎

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تمهيدا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية متكاملة على معظم الطرق السريعة، وضبط المركبات المبلغ بسرقتها عند مرورها على إحدى نقاط المنظومة، طالبت وزارة الداخلية المواطنين بسرعة التوجه لإدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الملصق الإلكتروني يهدف إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور بإدارة حركة المرور إلكترونيًا، من أجل رفع مستوى السلامة المرورية، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

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وأهابت الداخلية بمالكي السيارات والتي تحمل لوحات معدنية قديمة بالتوجه لإدارة المرور لاستبدالها باللوحات المعدنية “حروف وأرقام” في محافظات “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والإسماعيلية، ودمياط، وبورسعيد، والوادي الجديد، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان، والأقصر” .

كما أهابت الوزارة بمالكي الدراجات النارية التي تحمل لوحات قديمة بالتوجه لإدارة المرور المختصة لاستبدالها بلوحات معدنية مؤمَّنة “حروف وأرقام” بمحافظات “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر”.