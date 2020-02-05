“التنبؤ بالفيضان” يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الجمعة المقبل

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نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، خرائط للأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها بدءا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.

وذكرت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، اليوم، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدا، تكون متوسطة يوم الجمعة على السواحل الشمالية الغربية.

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وأوضح النماذج أن سقوط الأمطار تقل شدتها على باقي السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة وأجزاء من جنوب سيناء.