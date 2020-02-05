مجلس النواب يُشيد بموافقة البنك المركزي على مقترح الشهادات الادخارية لأصحاب المعاشات

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حرص مجلس النواب المصري على الإشادة كثيراً بقرار البنك المركزي المتمثل في الموافقة على مقترح عمل الشهادات الادخارية لأصحاب المعاشات بنسبة فائدة تصل إلى 12%.

وأكد حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان المصري خلال تصريحات صحفية له، أن هذه الموافقة من طرف البنك المركزي على مقترح الشهادات الادخارية يُعتبر بمثابة الانتصار الجديد لأصحاب المعاشات.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الشهادات الادخارية سوف تكون لأصحاب المعاشات الذين تخطوا 60 عاماً، على أن يكون عمر الشهادة الواحدة 10 سنوات بفائدة تصل إلى 12%، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحد الأقصى لهذه الشهادة سوف يكون مبلغ 250 ألف جنيه.

وشدد حسن السيد في حديثه على أن قيام البنك المركزي بتخفيض نسبة الفائدة على الشهادات الادخارية سوف يكون له تأثيراً سلبياً على أصحاب المعاشات، لذا تخصيص شهادات ادخارية خاصة بهم بنسبة فائدة لمدة 10 سنوات سوف تكون بمثابة الحل الأمثل من أجل دعم أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء في الأسواق.

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