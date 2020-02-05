رسمياً .. موافقة مجلس الوزراء على 16 مشروع قانون خلال جلسة اليوم

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أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء موافقته بصفة رسمية على 16 مشروع قانون خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، وذلك سواء فيما يتعلق بالأحوال الشخصية أو بيت الزكاة إضافة إلى تنظيم الشهر العقاري.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة مشاريع القوانين التي وافق مجلس الوزراء على الموافقة عليها، إضافة إلى توضيح التعديلات التي تمت على هذه المشاريع بشكل ملخص.

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وإليكم الآن مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء 5/2/2020:

مشروع قانون مسائل الأحوال الشخصية، حيث تم التعديل في بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بسبب رغبة النيابة العامة في القيام بدورها الهام المتمثل في رعاية مصالح الغائبين وعديمي الأهلية، من خلال التحفظ على أموال هؤلاء وأيضاً الإشراف على عملية إدارتها.

مشروع قانون بيت الزكاة والصدقات، حيث تم التعديل في بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 من خلال استبدال السنة المالية لكي تُصبح متوافقة مع السنة الميلادية وليست السنة الهجرية مثلما هو حال جميع البنوك والهيئات التي يتعامل معها بيت الزكاة.

مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري، حيث تم التعادل في بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بسبب البيع العرفي أي غير القانوني للملكيات بين العديد من المواطنين وعدم تسجيل هذه الملكيات في الشهر العقاري بسبب صعوبة الإجراءات.

مشروع قانون منحة كوريا الجنوبية لمصر، حيث تصل قيمة هذه المنحة إلى 2 مليون و900 ألف دولار من أجل تطوير مكتب براءات الاختراع بكافة جوانبه.

مشروع قانون بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يمنح بنك الاستثمار الأوروبي لمصر تمويلاً تصل قيمته إلى 120 مليون يورو من أجل تطوير محطة الصرف الصحي بالإسكندرية إضافة إلى إزالة المخلفات من البحر الأبيض المتوسط.

مشروع قانون تنظيم الجامعات، حيث التعديل في بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 من خلال تحديد اختصاصات كلاً من نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع إضافة إلى وكيل الكلية.

الموافقة على إتمام عملية التعاقد مع شركة أدوية أجنبية من أجل شراء عقار طبي للأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر، على أن تصل قيمة ذلك التعاقد إلى مبلغ 209 مليون جنيه من أجل تطوير كافة الخدمات الطبية للمواطنين.

الموافقة على إتمام عملية التعاقد مع جميع الشركات التي سبق لها الحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أجل توفير الوجبات المدرسية في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2019 / 2020.

الموافقة على توقيع اتفاقية التعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى يتم تسوية جميع الخلافات المالية بينهما.

الموافقة على توقيع اتفاقية التعاون بين الشركات التابعة لقطاع الكهرباء وبين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام من أجل إسقاط الغرامات والديون فيما بينها.

الموافقة على استئجار مقر إداري للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في طريق النصر بمدينة نصر في العاصمة القاهرة، نظراً إلى الدور البارز للهيئة إضافة إلى تزايد أعداد الموظفين بها.

الموافقة على اعتماد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار، إضافة إلى إتمام عملية التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع.

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