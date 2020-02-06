اتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، بيانا عن حالة الطقس خلال الفترة الحالية، حيث تتعرض البلاد إلى حالةٍ من الطقس السيئ، بدءا من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وأعلنت الهيئة ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي نحو 4 درجات، اليوم وغدا، إلى جانب هبوب رياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة؛ تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، وتتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا على السواحل الشمالية 22 – 12، والقاهرة 23 – 13، الوجه البحري 22 – 12، وشمال وجنوب الصعيد من 22 – 25 درجة صباحا.

وتشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بين 5 – 6 درجات، بداية من الجمعة وحتى الأحد، مؤكدة استمرار حركة التي تزيد إحساس البرودة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق بالوجه البحري.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 17 – 15، والسواحل الشمالية بين 16 – 9، وشمال وجنوب الصعيد بين 17 – 19 درجة.

وأهابت هيئة الأرصاد بالجهات كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للحد من آثار سوء الأحوال الجوية.​