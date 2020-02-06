لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، في بيان اليوم، قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة، لمدة 8 ساعات بدءا من العاشرة مساء الجمعة وحتى السادسة صباح السبت، لأعمال الإحلال والتجديد لطلمبات محطة رفع صرف صحي أرض اللواء.

وذكرت الشركة أن المناطق التي ستنقطع عنها المياه هي: “نصر الدين حتى المساحة، وشارع الهرم حتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثاني والثالث، وترعة عبدالعال (1 – 2)، وكفرطهرمس”.

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وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها ستوفر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب في المناطق المتأثرة.

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