أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم 6-2-2020

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا في سوق الجملة، في تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس بين جنيهين و3.5 جنيه، وكيلو البصل بين ثلاث جنيهات و5 جنيهات ونصف جنيه، وكيلو الطماطم بين جنيهين وخمسة جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين ثلاثة و ستة جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين خمسة وثمانية جنيهات، والملوخية بين أربعة وستة جنيهات، والفاصوليا بين سبعة وعشرة جنيهات، والباذنجان البلدي بين أربعة وخمسة جنيهات، والقلقاس بين أربعة وسبعة جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين خمسة وسبعة جنيهات، والخيار البلدي بين ثلاثة وخمسة جنيهات.

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فيما جاءت أسعار الفاكهة، حيث سجل كيلو الموز البلدي خمسة جنيهات، وكيلو البرتقال البلدي بين جنيهين وأربعة جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين ثلاثة وخمسة جنيهات، وبلغ كيلو اليوسفي بين جنيهين وستة جنيهات ونصف جنيه، والفراولة بين أربعة وتسعة جنيهات، والليمون البلدي بين خمسة وأحد عشر جنيها.