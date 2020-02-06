10 مصريات ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

Advertisements

10 سيدات أعمال مصريات حللن في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط للعام الحالي 2020، والتي أعلنت مجلة “فوربس”، التي تضم عددا من رائدات الأعمال من 23 جنسية.

وجاء ترتيب المصريات ضمن القائمة كالتالي:

Advertisements

حلت منى ذو الفقار وهي مؤسس مشارك لمكتب “ذو الفقار للمحاماة” ورئيسة المجموعة المالية “هيرمس” في المركز الـ24، وفي المركز الـ31 جاءت باكينام كفافي الرئيسة التنفيذية لشركة طاقة عربية، وفي المركز الـ33 إلهام محفوظ الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي.

وفي المركز الـ40 حلت ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، النائبتان لرئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، وجاءت هند الشربيني الرئيسة التنفيذية لشركة التشخيص المتكاملة القابضة في المركز الـ53، واحتلت ميرفت سلطان رئيسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات المركز الـ60.

وحلت ريم أسعد نائبة الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز الـ69، وفي المركز الـ75 جاءت هدى منصور “مصرية – بريطانية” وهي العضوة المنتدبة لشركة ساب إيجيبت، واحتلت عبير لهيطة الرئيسة التنفيذية لشركة إيجي ترانس المركز الـ81، واحتلت نهى الغزالي العضوة المنتدبة لشركة فاروس القابضة المركز الـ92.