مصرع أب و3 أطفال في حريق شقة بفيصل

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لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم، في حريق نشب داخل شقة سكنية في فيصل، وأكد مصدر أمني، أن الضحايا هم أب وأبناؤه الثلاثة، لقوا حتفهم في حريق نشب بشقتهم في الـ8 صباحا.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن الأسرة لقت حتفها اختناقًا بالدخان، وإن الجثث سلمية ولم تتفحم، مشيرا إلى أن ماسًا كهربائيًا نتج عنه شرزًا تسبب في الحريق في أثناء نوم الأسرة.

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كان مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية في الجيزة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بخروج دخان كثيف من شقة بشارع “القدس” في فيصل، ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بخمس سيارات إطفاء، وسيطرت على الحريق، وعُثر على جثامين شخص و3 أطفال.

وأفاد مفتش الصحة بأن الوفاة ناتجة عن “إسفكسيا الخنق” لاستنشاقهم كمية كبيرة من الأدخنة، ونقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى الهرم.