“الإفتاء” توضح حكم “ختان الإناث”

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قالت دار الإفتاء المصرية، في فتواها بشأن حكم ختان الإناث، إن ختان الإناث حرام شرعًا ولقد جزم الأطباء بضرره، موضحة أن ختان الإناث عادة وليست من قبل الشعائر الدينية، مشيرة إلى أن ختان الذكور مجمع عليه باتفاق حيث قال الإمام ابن الحاج في “المدخل” (3/ 310): [واختُلف في حَقِّهنَّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب] اهـ، وانظر: “فتح الباري” للحافظ ابن حجر 10/ 340.

وأضافت لجنة الفتوى عبر صفحتها الرئيسية بـ”فيس بوك”، نقلا عن شمس الحق العظيم آبادي في “عون المعبود” (14/ 126): [وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت] اهـ. وقال العلامة ابن المنذر: [ليس في الختان -أي للإناث- خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع] اهـ.

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