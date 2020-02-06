“شعر بها سكان لبنان وفلسطين”.. هزة أرضية تضرب البحر المتوسط

Advertisements

قالت الوكالة الوطنية للإعلام، وقوع هزة أرضية صدر مركزها من البحر الأبيض المتوسط، بقوة 4.3 على مقياس ريختر، شعر بها سكان لبنان وفلسطين.

وأضاف رشيد جمعة المسؤول في المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، أن الهزة الأرضية كانت بقوة 4.3 على مقياس ريختر، وقعت عند الساعة 6:53 دقيقة، صباح اليوم، قبالة السواحل الفلسطينة المحتلة، على بعد حوالى 60 كيلومترا من الناقورة، وشعر بها سكان بيروت”.

Advertisements

ونقل موقع روسيا اليوم، أن الهزة أرضية ضربت منطقة حيفا بقوة 3.8 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الشمال، جاء ذلك بعما ضربت هزة أرضية قاسية في نهاية يناير الماضي مدينة ألازيغ بشرقي تركيا وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.