السيسي يصدق على تعديل اتفاقية مساعدات “التعليم الأساسي” بين مصر وأمريكا

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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 604 لسنة 2019، بشأن المواقفة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي (مرحلة ثانية)، والموقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019، جاء ذلك بعد تصديق مجلس النواب على هذا القرار خلال جلسته التي عقدها بتاريخ 24 ديسمبر 2019.

وجاء نص التعديل على أن تكون المساهمة الإجمالية المتوقعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتحقيق الهدف هي مبلغ 92 مليون و110 آلاف و98 مليون دولار أمريكي، مع تعديل المادة (4) بحذف عبارة (30 سبتمبر 2020) ويحل محلها عبارة (30 سبتمبر 2024)، ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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