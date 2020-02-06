“الأرصاد” تقدم نصائح للقيادة خلال العاصفة الترابية

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أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا بسبب تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حتى الأحد المقبل، موضحة أن عاصفة ترابية تحد من مستوى الرؤية الأفقية وهو ما يؤثر على قيادة السيارات وارتفاع مخاطر حوادث السير وخاصة بالطرق السريعة والمفتوحة.

وقدمت الأرصاد، عدد من النصائح لقائدي السيارات، مطالبة بضرورة اتباعها للحد من حوادث الطرق:

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– احرص على فحص إطارات سيارتك قبل الخروج والتأكد من حالة الإطارات الأربعة والخامسة الاحتياطية.

– عليك ترك مسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تتقدمك بالطريق لرؤية واضحة وتفادي الاصطدام المفاجئ.

– عليك إضاءة “المصابيح الأمامية” و”مصابيح الضباب” حتى تسمح لقائدي المركبات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

– تجنب الاستخدام المفاجئ للفرامل في الأجواء العاصفة، لعدم التعرض لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة.

– حاول إحكام غلق زجاج السيارة من أجل تجنب دخول أي أتربة متطايرة داخل السيارة.

– عليك تشغيل ماسحات الزجاج والتأكد من أنها تعمل جيدا والماء متوافر في خزانها قبل الخروج في العاصفة، وأثناء القيادة يجب تشغيلها بشكل مستمر لتحسين مستوى الرؤية وعدم تكاثر الغبار والأتربة على سطح الزجاج الأمامي.

– تجنب التحدث في الهاتف المحمول خلال القيادة لأنه يزيد من مخاطر الحوادث في العاصفة.

– عليك الانتباه للطريق خلال القيادة واستخدام الإشارات والإضاءة المناسبة بشكل كافي لتفادي الاصطدام مع السيارات.