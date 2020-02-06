الملك سلمان يبعث رسالة خطية للرئيس السيسي بشأن التعاون الاستراتيجي بين البلدين

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وجه الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، رسالة خطية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التأكيد على قوة العلاقات السعودية المصرية، والتآخي بين البلدين والشعبين الشقيقين، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أحمد عبد العزيز القطان وزير الدولة السعودية لشؤون الدول الإفريقية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، شدد الملك سلمان خلال رسالته الخطية حرصه الشديد على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف المجالات، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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