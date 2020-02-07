ماذا قال الملك سلمان للرئيس السيسي في رسالته؟

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قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد القطان سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف السفير بسام راضي أن الملك سلمان أكد خلال رسالته حرص المملكة على دعم جهود مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، منوها بالعلاقات البلدين والشعبين الشقيقين التاريخية.

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وأوضح راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مشددا على خصوصية العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، لأنها ركيزة استقرار وأمن المنطقة العربية.

وأعرب الرئيس عن تطلعه لتدعيم أواصر التضامن العربي والإسلامي، واستمرار تطوير التعاون البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره لتحقيق مصالح الشعبين المشتركة.