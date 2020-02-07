زيادة كبيرة في سعر الكتكوت بسبب الاستعدادات لشهر رمضان المقبل

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أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر الكتكوت إلى 11 جنيها مقابل 5 و6 جنيهات، بسبب زيادة الطلب على الشراء استعدادا لشهر رمضان المقبل.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية، أن أسعار الدواجن سوف ترتفع بحوالي 2.5 جنيه في الكيلو مع دخول رمضان المتوقع في أبريل المقبل، بسبب ارتفاع سعر الكتكوت، مشيرا إلى أن سعر كيلو الدواجن البيضاء من إنتاج المزارع حاليا بلغ 24 جنيها، لتباع إلى المستهلك بنحو 29 جنيها للكيلو، موضحا أن ارتفاع أسعار الدواجن جاء وسط زيادة الطلب على الكتاكيت من أجل تربيتهم لشهر رمضان المقبل كون دورة تربية الكتكوت تصل إلى نحو 45 يوما حتى عرضه على المستهلك.

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