بنوك تبحث تعقيم ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية

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قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن البنوك العامة تبحث إجراء عمليات تعقيم لماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها أكثر من 12 ألف ماكينة صراف آلي، تحسبا لمنع انتشار أي بكتيريا أوفيروسات من خلال استخدام هذه الماكينات، موضحة أنه من المتوقع أن تعتزم البنوك على التعاقد مع شركات متخصصة بشأن إجراء عمليات الصيانة الدورية والنظافة والتطهير لماكينات الصراف الآلي، على أن يتم ذلك بمعدل مرتين أسبوعيا على الأقل للماكينة الواحدة، وذلك من أجل الحد من انتشار البكتيريا والفيروسات.

جاء ذلك في ظل الإجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة لحماية والتأمين من انتشار الأمراض، وسط حالة عامة لانتشار فيروس كورونا القاتل القادم من الصين والتي أسفر عن مصرع نحو 563 شخصا حتى الآن، وإصابة 3694 حالة.

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