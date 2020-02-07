“الوزراء” تنفي اكتشاف حالات “كورونا” في مستشفيات قناة السويس

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أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا تنفي اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا داخل مستشفيات قناة السويس، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي حالة اشتباه أو إصابة بـ”الفيروس القاتل”.

وقال المركز، في بيان عنه، أن هيئة قناة السويس تتبع مجموعة من الإجراءات الوقائية من أجل الوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالة مشتبه فيها حتى الآن، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.

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وأوضح المركز، أنه تم الاشتباه في حالة داخل مستشفى “نمرة 6” التابعة للهيئة، حيث تم الاشتباه في حالة سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس عقب عودتها من أداء مناسك العمرة، وعلى الفور قام الأطباء المختصون بعزل الحالة وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.

وأشارت إلى أن اتخذت مجموعة من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، وبينها توزيع ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية، بجميع منشآت الهيئة الرئيسية والمستشفيات التابعة لها، كما تشمل الإجراءات الاحترازية طاقم إرشاد تابع للهيئة وأفراد قسم القياس، والذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة للمجرى الملاحي، وذلك من خلال الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية المتعارف عليها عالمياً مثل ارتداء الكمامات الواقية والقفازات وبدل العزل الكاملة، علاوة على إجراء الفحوصات الدورية عليهم، وإعطائهم التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام بشأن التقصي والتحقق من المعلومات والحذر من نشر أي أخبار مجهولة المصدر ما يؤثر على حركة الملاحة، مشيرا إلى أنه يجب الاستفسار من الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (suezcanal.gov.eg).