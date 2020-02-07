“الوزراء” توضح موقف “التعليم” من تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين

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أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تداوله عدد من موقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية، بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، خلال الفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، في الجامعات والمدارس، وسط مخاوف من انتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس “كورونا”.

وأوضح المركز الإعلامي مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني خلال العام الحالي بالمدارس والجامعات في موعدها المحدد، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020، مشددة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس “كورونا”.

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