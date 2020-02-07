مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي بـ”أغلبية ساحقة”

Advertisements

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر فازت بأغلبية ساحقة خلال الجولة الأولى بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2020- 2022.

وأضاف حافظ، خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، أنه في إطار مواصلة الجهود الحثيثة المصرية لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الإفريقية فازت مصر في الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2020 – 2022، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي‬⁩.

Advertisements

وتواصل أعمال الدورة العادية اليوم، اجتماعاتها للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اليوم، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.