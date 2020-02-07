رفع نسبة الموازنة العامة لوزارة الصحة بنسبة 100%

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رفع ميزانية وزارة الصحة للعام المالي 2020/2021 بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري، موضحا أنه من المقرر تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطواريء بالمستشفيات.

وجاء ذلك خلال عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن استعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي المقبل 2020/2021، في حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومسؤولي الوزارتين.

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وأكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقديم خدمة طبية مميزة، من خلال ما تتبناه من مبادرات صحية مهمة بتكليف مباشر من الرئيس على أن تضع الحكومة ملف الصحة ضمن أولويات أجندة المبادرات وبشكل خاص الاهتمام بالرعاية المركزة، وحضّانات الأطفال والطواريء.