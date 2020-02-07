“شديد البرودة ليلا”.. “الأرصاد” تحذر من طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقسًا باردًا غدا السبت نهارا وشديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة القاهرة والوجه البحري، محذرة من الأمطار الشديدة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، على أن تنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري، مما قد يؤدي إلى اضطراب السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء والغردقة، مثيرة للأتربة بشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين.
وقالت الأرصاد، في بيان عنها، أنه من المتوقع أن تضطرب الملاحة، بسبب ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 1.8 إلى 2.3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 10 16
شبين الكوم 09 15
طنطا 09 15
دمنهور 10 16
الإسكندرية 11 16
بلطيم 10 15
مطروح 09 16
السلوم 07 15
سيوة 05 17
بورسعيد 11 17
دمياط 10 17
الزقازيق 08 17
الإسماعيلية 07 17
السويس 11 17
العريش 09 16
رفح 10 15
رأس سدر 11 20
نخل 03 15
نويبع 13 19
طابا 09 16
كاترين 01- 10
الطور 11 20
شرم الشيخ 12 20
الغردقة 11 21
مرسى علم 14 20
الفيوم 10 17
بنى سويف 09 17
المنيا 07 18
أسيوط 06 18
سوهاج 08 18
قنا 09 19
الأقصر 08 20
أسوان 12 20
أبوسمبل 11 19
الوادى الجديد 06 20
شلاتين 16 23
أبو رماد 15 22
حلايب 18 22
رأس حدربة 17 21