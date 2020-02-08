برودة وأمطار غزيرة.. “الأرصاد” تعلن حالة الطقس خلال 72 ساعة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، اليوم، بحالة الطقس خلال أيام السبت والأحد والاثنين، المقبلة، مشيرة إلى أن طقس اليوم سيكون باردا نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتتساقط الأمطار متوسطة على الوجه البحري والقاهرة، فيما تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار غزيرة، وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 16 – 8، والوجه البحري 15 – 10، والسواحل الشمالية 16 – 10، وشمال الصعيد 18 – 8، وجنوب الصعيد 20 – 11.

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ويشهد طقس الأحد برودة خلال فترات النهار تكون شديدة في الليل، وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري سقوط أمطار متوسطة، تكون غزيرة على السواحل الشمالية، إضافة إلى نشاط ملحوظ لحركة الرياح، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وقالت هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة ستكون على القاهرة 16 – 8، والوجة البحري 15 – 10، والسواحل الشمالية 15 – 10، وشمال الصعيد 18 – 8، وجنوب الصعيد 21 – 11.

وعن طقس الاثنين، فإنه يكون باردا نهارًا شديد البرودة ليلًا، معتدل نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا مع نشاط ملحوظ للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتتساقط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون غزيرة على السواحل الشمالية، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة 16 – 8، والوجة البحري 15 – 10، والسواحل الشمالية 15 – 10، وشمال الصعيد 17 – 8، وجنوب الصعيد 19- 11.