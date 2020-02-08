تقسيط على 20 سنة.. تفاصيل طرح 10 آلاف شقة بالإسكان الاجتماعي

Advertisements

أعلنت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح 10 آلاف شقة سكنية ضمن مشروع شقق الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى، مشيرة إلى أنها ستكون كاملة التشطيب بالتعاون مع المطورين العقاريين.

وقالت عبدالحميد إنها ستقيم هذه التجربة وإذا لاقت ارتياحا من قبل المواطنين ستستمر، مشيرة إلى أن الدولة ستكون مع القطاع الخاص جنبًا إلى جنب.

Advertisements

من جانبه قال، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المهندس طارق شكري، إنه جرى الاتفاق مع وزارة الإسكان لمشاركة المطورين في تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي، موضحا أن الحد الأدنى للشقة سيكون 350 ألف جنيه والأقصى 450 ألف جنيه.

وأضاف شكري أن شقق الإسكان الاجتماعي ستتكون من 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، وسيقتصر بيعها على الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن، موضحا أنه سيجرى تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام “التمويل العقاري”، وبتقسيط على مدار 20 عاما.