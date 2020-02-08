تفاصيل وشروط الاشتراك في مزاد سيارات جمارك الإسكندرية

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في الـ 12 ظهر الأربعاء 26 فبراير الجاري، حدد موعد جلسة مزاد علني مخصص لبيع سيارات جمارك مرفأ الإسكندرية البحري.

وستعقد الجلسة في قاعة النادي المصري القاهري بوحدة مرور عين الصيرة بحي مصر القديمة في القاهرة، ويضم المزاد لوطات سيارات أبرزها: “مرسيدس بنز، ودودج، وجي إم سي، ومازيراتي، وفولكس فاجن، وبي إم دبليو، وفيات كرايسلر، وجيب جراند شيروكي”.

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وللراغبين في التقدم للمزاد، تباع كراسة الشروط بمقر الهيئة العامة لخدمات الحكومة في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي في الجيزة، مقابل 400 جنيه.

ويشترط على الراغبين في بالمزاد الآتي:

شراء كراسة الشروط ولا ترد قيمتها. سداد مبلغ تأمين يبلغ 10 آلاف جنيه. يجب تقديم بطاقة ضريبية أو سجل تجاري بنسبة للمشاركين بصفة هيئات أو شركات، أما الأفراد يكتفى ببطاقة الرقم القومي سارية. تسديد 30% من قيمة اللوطات، ثم سداد 70% خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاد المزاد.

من يرسو عليه المزاد يحصل على تراخيص السيارات إذا كانت مرخصة، أو قابلة للترخيص طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008.