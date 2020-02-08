برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد 9 فبراير 2020 في مصر

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 9 فبراير 2020، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء مع فرص لسقوط الأمطار على الوجه البحري والقاهرة، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 9 فبراير 2020 على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 10 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 09 15

دمنهور 10 16

الإسكندرية 11 16

بلطيم 10 15

مطروح 09 15

السلوم 07 15

سيوة 05 16

بورسعيد 10 16

دمياط 10 16

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 09 17

العريش 09 15

رفح 10 15

رأس سدر 12 18

نخل 07 15

نويبع 12 18

طابا 09 16

كاترين 01- 10

الطور 11 19

شرم الشيخ 13 20

الغردقة 11 21

مرسى علم 12 20

الفيوم 09 17

بني سويف 09 17

المنيا 07 17

أسيوط 06 17

سوهاج 08 18

قنا 09 19

الأقصر 09 19

أسوان 10 20

أبو سمبل 11 19

الوادي الجديد 06 19

شلاتين 15 21

أبو رماد 15 22

حلايب 18 20

رأس حدربة 17 21