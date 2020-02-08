برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد 9 فبراير 2020 في مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 9 فبراير 2020، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء مع فرص لسقوط الأمطار على الوجه البحري والقاهرة، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وتنشط الرياح على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم الأحد 9 فبراير 2020 على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 10 16
شبين الكوم 10 16
طنطا 09 15
دمنهور 10 16
الإسكندرية 11 16
بلطيم 10 15
مطروح 09 15
السلوم 07 15
سيوة 05 16
بورسعيد 10 16
دمياط 10 16
الزقازيق 08 17
الإسماعيلية 07 17
السويس 09 17
العريش 09 15
رفح 10 15
رأس سدر 12 18
نخل 07 15
نويبع 12 18
طابا 09 16
كاترين 01- 10
الطور 11 19
شرم الشيخ 13 20
الغردقة 11 21
مرسى علم 12 20
الفيوم 09 17
بني سويف 09 17
المنيا 07 17
أسيوط 06 17
سوهاج 08 18
قنا 09 19
الأقصر 09 19
أسوان 10 20
أبو سمبل 11 19
الوادي الجديد 06 19
شلاتين 15 21
أبو رماد 15 22
حلايب 18 20
رأس حدربة 17 21