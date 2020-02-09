البرلمان يوافق على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

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أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال فعاليات اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد، عن موافقة اللجنة البرلمانية بالإجماع على مشروع القانون الخاصة بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الوقت الراهن.

يتم بموجب هذا القانون أن إجراء تعديل على بعض أحكام القانون الصادر تحت رقم 148 لعام 2019، وإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

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نص مشروع القانون

نص مشروع القانون على التالي، أن يتم إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، اعتبارًا من يوم 1 من شهر يوليو لعام 2006، بالنسبة للأشخاص للمؤمن عليهم، الذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتباراً من هذا التاريخ المذكور، وما بعده زيادة بنسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات، لم تضم إلى أجره الأساسي، وضم العلاوات الخمس، الخاصة لأصحاب المعاشات اعتبارا من عام 2006.

قد سجل عدد أصحاب المعاشات ما يقرب 9 مليون صاحب معاش، ويصرف لهم معاشات بقيمة مالية تقرب من 12 مليار جنيهاً مصرياً شهرياً.

يستهدف مشروع القانون الجديد العمل على حل إشكالية ضم العلاوات الخمس المخصصة لأصحاب المعاشات، خصوصاً بعد أن صدور حكم قضائي بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وما أثارته الحكومة بأن يتم تنفيذ منطوق الحكم القضائي وما يترتب عليه من نقص قيمة المعاشات.

نص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب تبعاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر في القانون الذي يحمل رقم 79 لعام 1975 المستحق اعتبارا من بداية شهر يوليو لعام 2006، للأشخاص للمؤمن عليهم، الذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من الأول من شهر يوليو لعام 2006، وما بعدها، زيادة 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروج الشخص على المعاش بحد أقصى، وحتى علاوة القانون الصادر تحت رقم 99 لعام 2018.

ويتحقق هذا بشروط منها، التالي:

أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

يراعى بشأن تلك الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إليها أجر الاشتراك للشخص المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه في القانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى من قيمة أجر الاشتراك المعمول به كل في حينه.

تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى لقيمة المعاش.​

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