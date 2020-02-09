بيان عاجل للمتحدث العسكري يعلن إحباط هجوم إرهابي بسيناء واستشهاد وإصابة 7 بينهم ضابطين ومقتل 10 إرهابيين

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أعلن العقيد أركان حرب “تامر الرفاعى” المتحدث العسكري، إنه في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020، قامت عناصر القوات المسلحة بإحباط هجومًا إرهابيًا على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وأضاف المتحدث العسكري على صفحته الرسمية علي “فيس بوك”، أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين، تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية، والاشتباك معها، والقضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران أصيب واستشهد ضابطان و5 درجات أخرى.

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وأكد أن القوات تقوم بأعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم في منطقة الحدث، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.