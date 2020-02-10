رخصة 3 سنوات وألفين جنيه رسوم”.. شروط مزاولة مهنة الـ”سايس”

Advertisements

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موافقة المجلس على المادة 6 من مشروع قانون مقدم بشأن تنظيم عمل مهنة السايس في أماكن وساحات الانتظار العامة والخاصة وفقا لضوابط معينة المعروفة باسم الـ”سايس”.

وذكر القانون الذي تم خلاله الدمج بين المادتين 6 و7، أنه من المقرر منح الترخيص لمدة تبدأ من سنة وتصل إلى 3 سنوات على أن لا تتجاوز رسوم استخراج الرخصة ألفين جنيه، وتقول المادة 6 أن طلبات استخراج الرخصة تقدم إلى الجنة التي تتولى فحصها ومنحها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تكون رخصة السايس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له، تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

Advertisements

وأوضحت أن التراخيص تصدر بقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال، بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه.

وكان مشروع القانون تقدم من عُشر أعضاء بالمجلس وعلى رأسهم النائب ممدوح مقلد و60 عضوًا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.