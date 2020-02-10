“أمطار وبرودة شديدة”.. “الأرصاد” تعلن حالة الجو خلال الـ3 أيام المقبلة

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، خلال الأيام الـ3 المقبلة (الاثنين – الثلاثاء- الأربعاء).

وقالت إنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، والسواحل الشمالية تشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق المتفرقة، بينما سجلت درجات الحرارة على القاهرة 16 – 8، والوجة البحري 15 – 10، والسواحل الشمالية 15 – 10، وشمال الصعيد 17 – 8، وجنوب الصعيد 19- 11.

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وذكرت الهيئة، في بيان عنها، أن طقس الثلاثاء مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما أن الشبورة المائية ستتكون على أغلب الأنحاء في الساعات الأولى من الصباح الباكر، بينما من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 17 – 8، والوجة البحري 16 -10، والسواحل الشمالية 17 – 10، وشمال الصعيد 17 – 8، جنوب الصعيد، 19 – 11.

وأضافت بخصوص طقس الأربعاء، من المتوقع أن يكون مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، وتسيطر في الصباح الباكر الشبورة المائية، في ظل تراجع نشاط الرياح بشكل كبير، ورصدت أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة 21- 9، والوجة البحري 21-10، والسواحل الشمالية 21- 9، وشمال الصعيد 21- 8، جنوب الصعيد، 24- 11.