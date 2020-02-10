مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم على طريق المنيا

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تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بشأن وافة 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع ربع نقل على الطريق الدائري المؤدي للصحراوي الغربي، بالقرب من قرية طوة التابعة لمركز المنيا.

وبعد الانتقال إلى موقع الحادث، تبين أنه وقع بين السيارتين أرقام 7695 “ن.ر.ا” ميكروباص، و3716 “ن.م.ج” ربع نقل”، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص، وهم محمد عبد الحليم (47 عامًا)، عبد العزيز خليفة (70 عامًا)، يقيمان بقرية الذهب القبلية، مبروكة أحمد (45 عامًا)، مقيمة بقرية الجملة، و4 آخرين مجهولين لم يتم تحديد هويتهم حتى الآن.

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وإصابة 9 أشخاص وهم مارينا لبيب (29 عامًا)، مقيمة بقرية الكوم الأحمر، وخالد حسان (21 عاما)، مقيم بقرية صفط الخمار، ومحمد عمر (27 عامًا) مقيم بقرية صفط الشرقية، ودلال عيسى (61 عامًا)، طهير أبو الفتوح (27 عامًا)، وقناوي أمين (41 عامًا)، ونورا عبد الرسول (55 عامًا)، ويقيمون بقرية صفط الغربية، ومبروكة فريج (40 عامًا)، ومنتصر نبيل (25 عامًا)، مقيمان بقرية العبيد.