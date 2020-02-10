“الصحة”توضح حالة المصريين العائدين من الخارج بالحجر الصحي في مطروح

Advertisements

أعلن قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، الحالة الصحية للمصريين العائدين من الصين، بعد تطبيق الحجر الصحي عليهم في مطروح، جاء ذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وعمل المسح الطبي الأولي للوافدين والمتعاملين معهم أثناء عملية الإجلاء من المطار لعدد 369 مواطن بسجلات العيادة الخارجية.

وقال التقرير، إن المسح يتضمن 7 فئات في مقدمتهم الوافدين من الصين، والطاقم الطبي المرافق، وطاقم الطائرة، وطاقم مصر للطيران، وطاقم الحجر الصحي المسئولين عن تطهير الطائرة وحقائب الركاب، وطاقم الوقائي بالحجر الصحي المسئولين عن المسح الحراري للوافدين، وضباط الجوازات، والسائقين، موضحة أن نتيجة الكشف بعد سحب العينات المعملية اللازمة للفحص الروتيني، والتسجيل الطبي للمترددين على العيادات الخارجية بالمباني، وتسجيل العينات المطلوبة ونتائج العينات بسجلات المعمل، فأنه تم تحويل 8 حالات اشتباه بينهم 6 من المطار، وحالتين من الحجر الصحي، بعد رصد ارتفاع في درجة الحرارة التهاب في الحلق، وضيق في التنفس، وتم عمل تحليل PCR وجاءت النتائج سلبية لجميع الحالات المشتبهة.

Advertisements

وأضاف التقرير، أنه تم تحويل حالة الطفل (ع . م . م ) عمره عامين ونصف، بسبب إصابته بجرح قطعي بالرأس، وتم عمل اللازم بالمستشفى والعودة، كما تم تحويل حالة اشتباه دوالي الساقين لمستشفى النجيلة للعرض على استشاري جراحة، وتحويل حالة تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة مع العلم أنه قد تم عمل فحص PCR وجاءت نتيجة العينة سلبية ومكثت بالمستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

وأوضحت الوزارة، أن الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة وعوامل خطورة، حيث أفاد التقرير بوجود مريض التهاب كبدي ب في مبني أ وتم إعطاؤه علاج التينوفوفير أقراص 300 مجم، وتم سحب عينة لاثنين من مخالطيه “زوجته وابنه”، إلى جانب وجود 7 حالات حوامل، إحداهن في الشهر التاسع، وحالتين في الشهر الثامن، وحالتين في الشهر الثالث، وحالتين في الشهر الثاني، ورصد التقرير تواجد 2 مريض سكر وضغط، ومريض ضغط Hypertension ومريض حمى البحر المتوسط Familial Mediterranean Fever، وحالة مريض اكتئاب DEPRISION ومريض اشتباه جلطة بالساق Query DVT ومريض سكر Diabetic ومريض التهاب كبدي B مزمن (Chronic Hepatitis B) وحالة قرحة بالاثني عشر