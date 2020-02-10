رسميا.. الخطيب يتقدم لوزير العدل بطلبا لتدشين مقرا للشهر العقاري في نادي الأهلي

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أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، زيارة إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، من أجل تقديم طلبا رسميا بشأن تدشين مقرًا للشهر العقاري بفرع النادي في الشيخ زايد، جاء ذلك وسط في أجواء ودية من أجل بحث ومناقشة كافة الشروط المطلوبة والإجراءات الخاصة بمقر الشهر العقاري من أجل البدء في تنفيذه بأقرب وقت ممكن.

وأعرب المستشار عمر مروان، عن سعادته بزيارة الخطيب، مبديا موافقته المبدئية على طلب مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدا على البدء في دراسته وبحث تنفيذه من خلال قيام أحد المستشارين بزيارة إلى فرع النادي بالشيخ زايد، الخميس المقبل، من أجل معاينة الموقع، والاجتماع مع اللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع النادي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وبحث كل الخطوات الخاصة بمقر الشهر واحتياجاته والاشتراطات والإجراءات القانونية والإدارية والهندسية.

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جاء ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادي على توفير مختلف احتياجات أعضاء الجمعية العمومية بالفرع، وتقديم خدمات متميزة تليق بأعضاء النادي.