عفو رئاسي عن 135 مسجوناً منهم 7 ضباط

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أعلنت الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 4 مكرر “أ” الصادر المؤرخ بتاريخ الـ 29 من شهر يناير السابق، عن القرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الخاص بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى من فترة العقوبة، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها لعدد 135 شخصاً محكوماً عليهم.

وقد تضمن قرار العفو الرئاسي الذي صدر تحت رقم 37 لعام 2020، العفو عن عقوبة 7 ضباط شرطة، كما شمل القرار 8 أمناء شرطة بـ 4 قضايا مختلفة.

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شمل القرار الجمهوري أيضاً العفو عن المحكوم عليهم بقضايا عنف عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة لعام 2013، وقد وصل عددهم المعفو عنهم 72 مسجوناً بينهم 35 محكوم عليهم في قضايا عسكرية.

تضمن العفو الرئاسي عن المسجونين في محافظات التالية:

الإسكندرية.

القاهرة.

كفر الشيخ.

دمياط. أسيوط.

المنيا.

تعد من أهم القضايا التي شملها قرار العفو الرئاسي، القضايا التالية:

قضية بنات دمياط.

قضية أحداث عنف العدوة.

قضية أحداث مجلس الوزراء لعام 2011.

قضية الهجوم على مركز شرطة أبوقرقاص، وغيرها من قضايا التظاهر والتجمهر والعنف.

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