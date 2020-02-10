تحذيرات من الصحة للمواطنين بالإسكندرية من موجة الرياح الباردة

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تشهد محافظة الإسكندرية خلال الوقت الراهن ثالث أيام نوة الكرم، تجتاح موجة من الطقس السيئ محافظة الإسكندرية التي استمرت اليوم، وتحتاج موجة الطقس السيئ السواحل بموجة رياح باردة بالإضافة إلى هطول أمطار متوسطة وخفيفة على فترات متباعدة تبعاً للتصريحات المعلن عنها من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية.

الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ القصوى بسبب موجة الرياح الباردة

أعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع حالة الطوارئ القصوى، لاستقبال الموجة الباردة، التي اجتاحت مدينة الإسكندرية، وسط تعليمات وتشديدات صادرة من قبل مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية التي أكد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم التعرض إلى الهواء بطريقة مباشرة، مع البعد عن الأماكن المفتوحة، منعاً للإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

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أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية عن دفع عدد من سيارات الشفط من أجل سحب مياه الأمطار من الشوارع، والتدخل الفوري في حالة تساقط الأمطار، وتنظيف المصبات والشنانيش من الأتربة التي توجد بداخلها بسبب هبوب الرياح بصورة كبيرة، والقمامة المتطايرة في الشوارع التي تم احتجازها في الشنانيش، مما يعمل على إعاقة تصريف مياه الأمطار.

تحذيرات من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بسبب موجة الطقس السيئ

كما قامت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية بإطلاق التحذيرات الشديدة، فيما يخص ارتداء الملابس الثقيلة الشتوية، وأهاب المديرية على ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالنظافة، مع منح الطلاب المصابين بالإنفلونزا فترة راحة مرضية، مع الابتعاد عن التعرض لتيارات الهواء البارد، والرياح الشديدة خلال تلك الفترة، في إطار منع انتقال العدوى، والإصابة بـ الإنفلونزا الموسمية بسبب حالة الصقيع التي تجتاح الإسكندرية خلال الوقت الراهن.

كما أعلن رئيس شركة الصرف الصحي اللواء محمود نافع، أن محافظة الإسكندرية توجه موجة من الطقس السيئ، ورياح شديدة باردة، وارتفاع موج البحر يعد أكثر من هطول الأمطار التي تتراوح ما بين أمطار متوسطة إلى منخفضة، كما حدث خلال النوات السابقة، وأوضح أنه يتم التأكد يوميا من مصدات الرمال من أجل منع خروج أمواج البحر إلى الخارج، بالإضافة إلى اصطفاف السيارات بالشوارع والعمال من أجل التعامل بشكل فوري مع العمل على منع أي تراكمات للمياه في المحافظة.

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