الصحة تكشف عن حالة المصريين العائدين من الصين

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كشفت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عن الحالة الصحية للمصريين العائدين من الصين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكد الوزيرة أنه لم يتم إلى الوقت الراهن رصد أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس الكورونا المستجد ncov، وأكد على خلو الدولة المصرية بكافة محافظات من أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وزيرة الصحة تتابع الوضع الصحي للمصريين العائدين من ووهان الصينية

صرح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد تتابع بشكل دائم ومستمر الوضع الصحي للمصريين العائدين من ووهان الصينية منذ 3 من شهر فبراير الجاري لعام 2020 المتواجدين في الحجر الصحي بمحافظة مرسى مطروح، وذلك من خلال “الفيديو كونفرانس”، مع تقديم التقارير الدورية عنهم.

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وأضاف إلى أنه يتم متابعة كافة المصريين العائد من الصين والمتواجدين في الحجر الصحي بشكل دائم مع قياس درجات الحرارة بصفة دائمة، ومتابعة أي أعراض قد تكون مرضية كل مدار الـ 8 ساعات من قبل الفريق الطبي المشرف عليهم، وأوضح أنه قد تم سحب تقرب من 616 عينة روتينية حتى الوت الراهن لكافة المصريين العائدين من ووهان الصينية.

وأشار إلى أن مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة أحمد السبكي، ورئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور علاء عيد، متواجدين على قائمة الفريق الطبي العامل في الحجر الصحى بمرسى مطروح للمصريين العائدين من ووهان الصينية للاطمئنان عليهم، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

وأكد الدكتور خالد مجاهد أن عدد المترددين على العيادات الطبية الخاصة بمنطقة الحجر الصحى بمرسى مطروح تصل إلى 362 حالة، من بينهم 7 سيدات حوامل، و2 يعانون من أمراض القلب، وحالتين إلتهاب كبدي B، و7 حالات مرضى سكر الدم، وجميع المصريين العائدين من الخارج يتلقون العناية الطبية اللازمة.

وأضاف أنه قد تم نقل 12 حالة من المصريين العائدين من ووهان الصينية إلى مستشفى النجيلة “الإخلاء” من أجل تلقى الخدمات الطبية اللازمة لهم، حيث عانت حالات منهم من اشتباه بجلطة في الساق، والتهاب في الحلق، وجروح، وأمراض جلدية، وقد خرجت كافة الحالات المصابة من المستشفى، وعادت مرة أخرى إلى الحجر الصحي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد إلى أنه قد تم العمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكتروني من أجل تسجيل كافة البيانات المرتبطة بعمليات المسح الصحي، وعمليات المتابعة اليومية لهم من خلال قياس درجات الحرارة الخاصة بهم، ومتابعة الحالة الصحية للوافدين الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى سحب العينات اللازمة من أجل إجراء الفحوصات الطبية الروتينية وإرسالها إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى عمليات التسجيل الطبي على المترددين على العيادات الخارجية، وتسجيل كافة العينات المطلوبة ونتائج العينات بسجلات المعمل.

وأشار إلى أنه قد تم تدريب القوى البشرية المستخدمة في الحجر الصحي على إجراءات مكافحة العدوى في حالة نقل أي حالات يشتبه بها إلى مستشفى الإخلاء على الفور، مع ضرورة التزام الحالة المشتبه بها بإرتداء الواقيات مع تنظيف اليدين بالكحول، بالإضافة إلى التأكد من التزام كافة المسعفين بإرتداء الواقيات الطبية أثناء نقل الحالات، مع ضرورة خلع تلك الواقيات بطريقة آمنة، مع تشغيل التطهير الذاتي لعربة الإسعاف بعد نزول الحالة إلى المستشفى.

وأضاف خالد مجاهد إلى أنه قد تم التأكيد على كافة أفراد الفريق الصحي الخاص باستقبال الحالات في مستشفى الإخلاء بضرورة إتباع مكافحة العدوى تحت إشراف فريق مكافحة العدوى مع تطهير الغرفة بعد خروج المريض منها، كما تم عقد ما يقرب من 12 ندوة توعوية لكافة النزلاء، و30 ندوة لمقدمي الخدمات الطبية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد أنه قد تمت إجراء المسح الطبي الأول بسجلات العيادة الخارجية للمصريين العائدين من ووهان، والمتعاملين معهم أثناء عملية نقل ما يقرب من 369 مواطن من المطار قد تضمن هذا الإجراء المصريين القادمين من ووهان الصينية، والطاقم الطبي المرافق لهم، وكذلك طاقم الطائرة، وطاقم الحجر الصحي المسؤول عن تطهير الطائرة، وشنط الركاب، والطاقم الوقائي في الحجر الصحي المسؤول عن إجراء المسح الحراري للوافدين.

وأوضح أنه قد تم فتح ملف تسجيل طبي لكافة العائدين وكذلك المتعاملين معهم أثناء عملية إجلائهم من المطار، كما تم إجراء تحليل PCR، قد أوضحت النتائج سلبية كافة العينات لجميع المصريين العائدين من ووهان الصينية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان تتابع إجراءات انعقاد غرفة إدارة الأزمات التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة، التي تضمن ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية بالأمر من ديوان عام وزارة الصحة والسكان، من أجل متابعة خطة الوزارة الوقائية بكافة المنافذ والموانئ وكافة المديريات الصحية في الجمهورية، وأكد على تلقي الوزيرة تقريراً من الغرفة على مدار الساعة من أجل متابعة الموقف.

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع درجات الاستعدادات القصوى بكافة المنافذ وجميع المطارات على مستوى البلاد، والعمل على متابعة الموقف الدولي بشأن فيروس كورونا المستجد أولاً بأول من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تسلل الفيروس لداخل البلاد.

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