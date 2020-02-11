في حالة الفقد والتلف.. طريقة استخراج بطاقة تموين بعد تسجيل الهاتف

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أعلنت مصادر حكومية، أنه عقب تسجيل المواطنين لأرقام على موقع دعم مصر، سيكونون غير مطالبين بالذهاب لمقر الإنتاج الحربي، حيث سيلغى تعامل المواطنين مع الشباك الخاص بمركز نظم المعلومات والحواسب في مدينة السلام.

وأكدت المصادر أن من سيفقد بطاقته التموينية أو تتعرض للتلف، فإن المواطن سيمكنه استخراج بطاقته من خلال التقدم بطلب لمكتب التموين التابع له، وسينفذ طلبه خلال 15 يوما.

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وأوضحت أن المواطنر سيحصل على الرقم السري من رسالة بعد استلام بطاقته من مكتب التموين، وبعدها يرسل رقم 1 إلى 91237 أو إلى 9136 مكتوب فيها 1 باللغة الإنجليزية.