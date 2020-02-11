وزارة البيئة تُحذر من ارتفاع نسبة تلوث الهواء غداً الأربعاء

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حرصت وزارة البيئة على تحذير المواطنين جميعاً من ارتفاع نسبة تلوث الهواء في الجو يوم غداً الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة التلوث يوم غداً إلى اللون الأحمر وهي أعلى درجات التلوث على الإطلاق.

وترمز دائماً وزارة البيئة إلى نسب التلوث بناءً على 3 ألوان، وهي اللون الأخضر الذي يرمز إلى حالة نقاء مرتفع في الهواء، إضافة إلى اللون الأصفر الذي يرمز إلى حالة نقاء أيضاً في الهواء ولكن متوسط، فيما يرمز اللون الأحمر إلى حالة نقاء منخفض للغاية مما يعني وجود تلوث حاد في الجو.

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وأوضحت الإدارة المركزية التابعة لوزارة البيئة نسبة تلوث الهواء في أبرز أنحاء الجمهورية يوم غداً الأربعاء، حيث جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى، ستكون نسبة التلوث في الهواء عالية جداً مع انخفاض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية في صباح اليوم، على أن تُساعد العوامل الجوية على تشتيت كافة الملوثات طوال النهار، فيما ستكون هذه الملوثات مركزة طيلة الليل.

الساحل الشمالي، ستكون نسبة التلوث في الهواء عالية أيضاً وتحديداً في مدن مرسى مطروح والإسكندرية مع انخفاض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية في صباح اليوم، على أن تُساعد العوامل الجوية على تشتيت كافة الملوثات طوال النهار، فيما ستكون هذه الملوثات مركزة طيلة الليل.

الدلتا، ستكون نسبة التلوث في الهواء عالية جداً في مدن المحلة وكفر الشيخ وشبين الكوم إضافة إلى البحيرة، فيما ستكون النسبة متوسطة في الزقازيق ودمياط إضافة إلى بلبيس مع انخفاض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية في صباح اليوم بشكل عام.

القناة وسيناء، ستكون نسبة التلوث في الهواء عالية جداً في مدن جنوب وشمال سيناء إضافة إلى السويس، فيما ستكون النسبة متوسطة في مدن الإسماعيلية وبورسعيد مع انخفاض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية في صباح اليوم بشكل عام.

الصعيد، ستكون نسبة التلوث في الهواء عالية جداً في مدن بني سويف والأقصر إضافة إلى الفيوم، فيما ستكون النسبة متوسطة في مدن قنا وسوهاج إضافة إلى أسوان والمنيا وأيضاً أسيوط مع انخفاض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية في صباح اليوم.

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