وزارة الداخلية تكشف تفاصيل المداهمات الأمنية للعناصر الإرهابية في شمال سيناء

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كشفت وزارة الداخلية بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن التفاصيل الكاملة وراء المداهمات الأمنية التي قامت بها بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، وذلك من أجل القضاء على العديد من العناصر الإرهابية في محافظة شمال سيناء.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً اليوم أوضحت فيه كافة تفاصيل المداهمات الأمنية التي قامت بها، والتي أسفرت عن سقوط 17 قتيلاً من العناصر الإرهابية إضافة إلى العثور على العديد من الأسلحة النارية دون أن يسقط أي رجل من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.

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وأكد البيان أن العديد من العناصر الإرهابية قد اتخذت إحدى الأحواش في محافظة شمال سيناء وكراً لها من أجل التخطيط للعمليات الإرهابية التي تستهدف قتل رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وأشار أيضاً إلى أن قوات الأمن استطاعت محاصرة العناصر الإرهابية وتم القضاء على 11 عنصر إرهابي في تلك المنطقة، إضافة إلى العثور على 6 بنادق آلية وأيضاً 3 عبوات متفجرة.

وشدد البيان على أن 6 من العناصر الإرهابية نجحوا في الهروب أثناء هذه المداهمة الأمنية، واستطاعوا الوصول إلى إحدى المنازل المهجورة في منطقة أول العريش، إلا أن قوات الأمن نجحت في تتبعهم ومن ثم القضاء عليهم جميعاً.

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