بتصوروني ليه.. والد راجح ينفعل على الصحفيين أثناء محاكمة ابنه

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انفعل أشرف راجح والد القاتل محمد أشرف راجح اليوم الثلاثاء على الصحفيين والمصورين الذين تواجدوا على أبواب محكمة جنايات الطفل في محافظة المنوفية، وذلك بسبب سعي الجميع لالتقاط الصور له بعد نهاية جلسة استئناف الحكم الصادر ضد ابنه.

وكانت محكمة جنايات الطفل في محافظة المنوفية برئاسة المستشار محمد دوير قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على القاتل محمد أشرف راجح رفقة 3 آخرين، بسبب اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا أثناء دفاعه عن إحدى الفتيات في الشارع.

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ومنحت المحكمة حق استئناف الحكم بالنسبة إلى المتهمين، إلا أن يوم قد شهد تأجيل القضية للمرة الثانية على أن تنعقد الجلسة القادمة يوم 25 فبراير المقبل، من أجل سماع أقوال الشهود الإضافيين إضافة إلى تحديد نوع الأداة التي كان يحملها محمود البنا أثناء وقت وقوع الجريمة من خلال الاستعانة بإحدى المندوبين من الإذاعة والتلفزيون.

وبعد نهاية الجلسة تحدث أشرف راجح مع محامي الدفاع الخاص بابنه على باب المحكمة، قبل أن يجد عدد كبير من الصحفيين يسعون لتصويره، ليرد عليهم بشكل منفعل: “بتصوروني ليه، هوا أنا نجم سينما”.

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