مصادر تؤكد انخفاض نسبة دعم الكهرباء في مصر إلى 0%

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ذكرت إحدى التقارير النصف سنوية التابعة لوزارة المالية أن دعم الكهرباء في مصر قد انخفض إلى نسبة 0% في النصف الأول من السنة المالية 2019 / 2020، وذلك مقارنة بما كان عليه الحال في السنة المالية الماضية.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت منذ عام 2015 وتحديداً في شهر يونيو أن مصر قد نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وذلك بفضل مجهودات قطاع الكهرباء الذي أضاف 14 ألفاً و400 ميجاوات من محطات سيمنز الضخمة التي تُعد بمثابة أكبر المحطات لتوليد الكهرباء على مستوى العالم بأكمله.

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ومن جانبها لا تزال الحكومة المصرية تعمل جاهدة من أجل تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة والجديدة حتى عام 2040، علماً بأن أسعار الكهرباء في مصر قد ارتفعت في السنة المالية 2019 / 2020 بنحو 15%، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تخفيض دعم الكهرباء إلى 4 مليار جنيه فقط من أجل ضمان تحسن الأوضاع المالية العامة.

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