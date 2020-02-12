وكيل وزارة البترول: نصف إنتاج منجم السكري من الذهب سيذهب لـ”البنك المركزي”

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أعلن فكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، أن إنتاج منجم السكري للذهب بلغ 15 طنا من الذهب سنويا، موضحا أنه من المقرر أن تدخل نصف تلك الكميةإلى البنك المركزي بعد خصم المصروفات، فيما تذهب البقية بالمناصفة بين وزارة البترول والشريك الأجنبي، ما اعترض عليه نواب البرلمان، معلقين على أن نسبة الشريك الأجنبي تعتبر كبيرة.

وأضاف يوسف، خلال رده على طلب إحاطة في لجنة الصناعة في مجلس النواب، بينما رد أحد المسؤولين أن التكلفة التي أنفقها الشريك الأجنبي بلغت مليارات الدولارات وعليه أن يسترد ما أنفقه على مدار الـ30 عاما خلال العقد الذي أقره مجلس النواب.

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وأوضح أسامة فاروق رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أن مصر تشهد طفرة في إنتاج الذهب بعد دخول مصنع “حمش” لإنتاج الذهب للخدمة، وفي القريب سيدخل مصنع ثالث للخدم، مضيفا أن الهيئة بدأت في وضع تسهيلات أكثر للمستثمرين في التعدين من أجل زيادة التنقيب عن المعادن.

جدير بالذكر أن شركة “سنتامين” هي المسؤولية عن منجم السكري، وكانت أعلنت عن ارتفاع إنتاج الذهب في مصر في 2019، وذلك بنسبة 2%، ليصل إلى 480.528 ألف أونصة، مقابل 472.418 ألف أوقية من الذهب خلال عام 2018.