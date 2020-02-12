“الأرصاد” تكشف أسباب الغيوم وحالة الطقس

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أسباب الغيوم الشديدة على الشمس نتيجة إى هبوب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا معتيار هواء قطبي الأمر الذي أدى لوجود سحب بكميات كبيرة في السماء، ما أدى إلى عدم سطوع الشمس وغيابها بشكل كبير أقل من المعدلات الطبيعية.

وأضافت شاكر، في تصريحات صحفية، أن غياب الشمس أدى لانخفاض درجات الحرارة نهارا وقلة الشعور بالتدفئة، خلال أمس واليوم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، وأن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين، إلى جانب نشاط الرياح ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والغردقة.

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