مصر تحقق فائضا في الموازنة العامة بنسبة 2%

Advertisements

أوضح الدكتور محمد رشاد مدرس الاقتصاد في كلية السياسة والاقتصاد في جامعة بني سويف، أن مصر حققت فائضا في الموازنة العامة بنسبة 2%، وتعد هي الدولة الثانية على مستوى العالم بعد الإكوادور، مضيفا أن مصر نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وضبط الإنفاق العام مع زيادة الإيرادات العامة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رشاد، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تجحت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، تزامنا مع تراجع مخططات دعم الطاقة في الموازنة العامة.

Advertisements

وأوضح أن هناك زيادة في مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة، وهو ما يعكس توجهات القيادة السياسية في الفترة الحالية .